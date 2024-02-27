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TFF VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında hakem konuşmaları

TFF VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında hakem konuşmaları
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TFF, Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki VAR ve hakem konuşmaları Youtube kanalında yayınlandı.

Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

TFF, VAR kayıtlarının düzenli olarak yayınlanacağını daha önce duyurmuştu.

Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlarla paylaşılacak.

Fenerbahçe maçındaki hakem konuşmaları:

Hakem: Temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine bak. Geniş açıdan seyredeceğim. Arkada hücum oyuncusu var.

Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar, tamam.

Hakem: Teması gördüm. Kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

VAR: Hayır, direkt eline geliyor.

Hakem: Kararım penaltı, kart yok.

İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları:

Etiketler TFF süper lig var kayıtlar
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