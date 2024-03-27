Trabzonspor - Fenerbahçe maçı cezalarına yerel seçim rötarı mı ?

Trendyol Süper Lig'te bundan tam 10 gün önce oynanan ancak maç sonrasında Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili cezaların hala açıklanmamış olması "yerel seçimler öncesi saha kapatma cezasını duyurup Trabzonsporlu taraftarları kızdırmayalım stratejisi" iddialarını da beraberinde getirdi.

Haber3com

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele sonunda bordo mavili taraftarların sahaya girmesi ile arbede yaşanmıştı.

Fenerbahçe’de bazı futbolcuların taraftarlarla kava etmesi sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) vereceği cezalar hala merak konusu...

Normalde her Salı günü açıklanan PFDK sevkleri geçen hafta açıklanmamış ve bu haftaya ertelenmişti.

17 Mart pazar günü oynanan ve üzerinden olaylı maçın üzerinden tam 10 gün geçmesine rağmen hala cezaların neden açıklanmadığı ise yerel seçimler öncesinde dikkat çeken tartışmaları beraberinde getirdi.

PFDK kararları ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinin bugün, gün içerisinde açıklanması bekleniyordu ancak öyle olmadı.

Yeşil sahaları karalayan çirkin olaylar sonrasında Trabzonspor'da saha kapatma cezası verilmesine kesin gözüyle bakılırken spor kulislerinde "31 Mart yerel seçimleri öncesinde açıklanacak cezalar Trabzon'daki seçim sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle TFF kararı açıklamıyor" iddialarını gündeme getirdi.

Yerel seçimlere 4 gün kala spor kulislerinden yükselen bu iddialar PFDK'nın ve TFF'nin sessizliğini koruması nedeniyle git gide güçleniyor.

Bugün açıklanan PFDK'ya sevk kararları arasında Trabzonspor ve Fenerbahçe için ise sadece Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yapmış oldukları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi. Ancak futbol tarihimize kara leke olarak geçen maçla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

13 gözaltı var

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün açıklanan PFDK kararları

Diğer taraftan bugün açıklanan PFDK kararlarına göre;

- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün, 13.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç’un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün, 20.03.2024 tarihinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

- ERTUĞRUL DOĞAN’ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) 20.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.