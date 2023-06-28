  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Trabzonspor'da deprem! Ünlü yıldız ihtarı çekti

Trabzonspor'da deprem! Ünlü yıldız ihtarı çekti

Trabzonspor'da deprem! Ünlü yıldız ihtarı çekti
Güncelleme:

Trabzonspor'da geçmişe dönük alacakları olan Maxi Gomez'in kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

Bordo - Mavililerde geçmişe dönük alacakları olan Maxi Gomez'in kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

Uruguaylı santrforun 900 bin Euro'ya yakın alacağını ödeyen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, oyuncunun serbest kalma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanan Gomez, geçtiğimiz sezonun başında 3 milyon Euro bedelle Valencia'dan transfer edilmişti.

Gomez, geride kalan sezonda bordo mavili forma altında 34 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti. Kaynak: Karadeniz Gazetesi

 

Etiketler Trabzonspor Maxi Gomez trabzonspor ihtar alacak Maximiliano Gómez
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayramda hangi yol ve köprüler ücretsiz olacak?
Toyota'nın yeni ''hibrit'' canavarı tanıtıldı; Türkiye'ye geliyor!
Simay Barlas bikinili pozlarını peş peşe paylaştı
Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri tek tek sıraladı
Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası
Kurbanlığın hasta olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Ünlü şarkıcıdan 60 yaşıma merdiven dayadığıma kim inanır pozları
Kredi ile kurban kesilir mi? İlahiyatçı profesör açıkladı
AİHM’den Berkin Elvan davasında kararını açıkladı
Git gide büyüyen konut ve kira krizinde asıl neden belli oldu