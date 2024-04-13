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Trabzonspor'da sakatlık şoku

Trabzonspor'da sakatlık şoku
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Trabzonspor, Sivasspor mücadelesinde ağrı hissettiğinden dolayı mücadeleye devam edemeyen Mahmoud Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, mücadelenin ilk yarısında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan Trezeguet'nin sakatlandığını açıkladı.

Karadeniz ekibi Mısırlı futbolcunun sol MR görüntülerinin incelenmesinin ardından sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edildiğini belirtti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu."

“Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” 

Etiketler Trabzonspor Trabzonspor Mahmoud Trezeguet
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