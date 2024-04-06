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Trabzonspor’un cezasında indirim

Trabzonspor’un cezasında indirim
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili cezalarda indirime gitti.

Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele sonunda bordo mavili taraftarların sahaya girmesi ile arbede yaşanmıştı.

 Bu olaylı derbiye ilişkin Trabzonspor’a altı maçlık seyircisiz oynama, 3 milyon liralık da para cezası verilmişti.

Tahkim Kurulu bu cezalarda indirime gitti. Altı maçlık ceza dörde düşürüldü.

Para cezası da 448 bin liraya indirildi.

PFDK, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Fenerbahçe takımının oyuncuları Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’a verilen bir maçlık men cezalarında değişikliğe gidilmedi.

Trendyol Süper Lig'te bundan tam 10 gün önce oynanan ancak maç sonrasında Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili cezaların hala açıklanmamış olması

Verilen cezalar neydi ?

Olaylı derbiden tam 17 gün sonra beklenen karar açıklandı. PFDK, Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası, antrenör Egemen Korkmaz'a 1 maç men ve 13 bin TL ceza verdi.

Fenerbahçeli Oosterwolde 1 maç men ve 52 bin TL, İrfan Can Eğribayat da 1 maç men ve 13 bin TL para cezası aldı. Bright Osayi Samuel'in rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle yapılan sevkinde ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Bright Osayi-Samuel, ceza almadı.
Jayden Oosterwolde - 1 maç men, toplam 52 bin TL para cezası
Trabzonspor - İç sahada 6 maç seyircisiz oynama
İrfan Can Eğribayat - 1 maç men, 13 bin TL
Egemen Korkmaz - 1 maç men, 13 bin TL
Kürşat Çiftlik, Okan Özkan - 15 gün hak mahrumiyeti cezaları aldı.

Trendyol Süper Lig'te bundan tam 10 gün önce oynanan ancak maç sonrasında Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili cezaların hala açıklanmamış olması

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor Trabzonspor Fenerbahçe maç olaylı derbi TFF PFDK cezalara indirim
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