UEFA'dan Okan Buruk'a ceza
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UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli futbolcu Kaan Ayhan ile Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan'a ceza verdi.
UEFA Disiplin Komitesi, 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle Galatasaray'a verilen cezaları açıkladı.
Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.
Mücadelede kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi.
Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçu nedeniyle 3 maç men cezası verildiği açıklandı.
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