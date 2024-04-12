  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. UEFA'dan Okan Buruk'a ceza

UEFA'dan Okan Buruk'a ceza

UEFA'dan Okan Buruk'a ceza
Güncelleme:

UEFA Disiplin Komitesi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli futbolcu Kaan Ayhan ile Maç ve Performans Analisti Serhat Doğan'a ceza verdi.

UEFA Disiplin Komitesi, 22 Şubat'ta oynanan Sparta Prag maçı nedeniyle Galatasaray'a verilen cezaları açıkladı.

Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası verildi.

Mücadelede kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a sert müdahalesi nedeniyle 1 maç ceza verildi.

Maç ve performans analisti Serhat Doğan'a 'saldırı' suçu nedeniyle 3 maç men cezası verildiği açıklandı.

Etiketler Galatasaray Okan Buruk Galatasaray ceza UEFA
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sandığa gitmeyen seçmen anketi açıklandı Sandığa gitmeyen seçmen anketi açıklandı ATM'ler artık bu paraları vermeyecek ATM'ler artık bu paraları vermeyecek Yüzde 57 ile TL'ye en yüksek faiz veren banka belli oldu Yüzde 57 ile TL'ye en yüksek faiz veren banka belli oldu Erdoğan iddiası sonrası İYİ Parti'den ilk açıklama Erdoğan iddiası sonrası İYİ Parti'den ilk açıklama Türkiye'nin gizli cenneti mora büründü Türkiye'nin gizli cenneti mora büründü Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor Karadeniz'de endişe veren uyarı: Ormanlar katledildi, heyelan riski büyüyor Altında bayram rekoru... Altının fiyatını gören gözlerine inanamadı Altında bayram rekoru... Altının fiyatını gören gözlerine inanamadı İstanbul'un simgesi garaja kaldırıldı: Seferler durdu İstanbul'un simgesi garaja kaldırıldı: Seferler durdu Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit Türkiye'nin ters laleleri açtı Türkiye'nin ters laleleri açtı