Ümraniyespor'dan Fazıl Say'a ''Süt Kardeşler'' ile cevap!

Fenerbahçeli ünlü piyanist Fazıl Say'ın, Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasındaki maç sonrası yaptığı yoruma Ümraniyespor'dan Süt Kardeşler videosu ile cevap geldi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkan Ümraniyespor, karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Müsabakada 2 defa geriye düşmesine rağmen son dakikalara 3-2 önde giren İstanbul ekibi, 90+2'de Mergim Berisha'nın golüne engel olamadı ve beraberliğe razı oldu.

Müsabakanın ardından Fenerbahçeli ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı yorumlarla gündeme oturdu.

"PARA AKMIŞ BİR YERDEN"

Say'ın paylaşımında, "Ümraniye’ye gelince. Hakkıyla 1 puanı aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye’de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer... 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5'e girer. Sonra? Siz söyleyin?" ifadeleri yer aldı.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ İLE CEVAP

Ünlü sanatçının bu sözleri sonrasında Ümraniyespor'dan gülücük emojisi ile birlikte eski Türk filmi Süt Kardeşler'den bir sahne paylaşıldı.





Sahnede Emine karakterinin konuşmakta güçlük çektiği ve Şaban'ın onu dikkatle dinledikten sonra "Vay canına, ne diyor bu?" repliği yer alıyor.

Ümraniyespor'un bu paylaşımı kısa süre içerisinde futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasına girdi.