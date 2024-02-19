VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saat belli oldu

TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının açıklanacağı gün ve saati duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının sahada inceleme yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.