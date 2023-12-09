Yapay zekanın Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için skor tahmini belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak. Dev derbinin sonucu Google'ın yapay zekasına soruldu. İşte muhtemel 11'ler ve yapay zekanın maç sonucu tahmini...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında, bu akşam saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Beşiktaş, sahasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Beşiktaş, Süper Lig'de deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u 4-1 mağlup etmişti.

Yapay zeka Bard'ın tahminine göre maçın skoru şimdiden belli.

İki devin de eksikleri var

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz. Siyah-beyazlı takımda ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Yapay zekanın derbi tahmini

Dev derbi Google'ın yapay zekası Bard'a soruldu. Bard maç sonucu için 2 farklı tahminde bulundu. Bard'ın tahminlerine göre ev sahibi Beşiktaş maçı kaybetmeyecek.

Google'ın yapay zekası Bard'ın derbi maç tahminleri şöyle oldu:

Beşiktaş: 2 Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 1 Fenerbahçe: 1

Beşiktaş'ın muhtemel derbi 11'i

Mert Günok, Onur Bulut, Necip, Amartey, Bakhtiyor, Gedson, Hadziahmetovic, Chamberlain, Cenk Tosun, Rebic, Aboubakar.

Fenerbahçe'nin muhtemel derbi 11'i

Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.