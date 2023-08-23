Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.
Buna göre 3. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;
25 AĞUSTOS CUMA:
21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
27 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
DHA
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