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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Buna göre 3. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle;

25 AĞUSTOS CUMA:

21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor - Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

DHA

Etiketler tff süper lig hakemler
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