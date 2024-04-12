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Suudi Arabistan'da skandal: Mağlubiyetin ardından futbolcusunu kırbaçladı

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Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon olurken, sahadan mağlubiyet ile ayrılan Al Ittihadlı Hamdallah, bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon oldu. 

Mağlubiyetin ardından tribündeki Al Ittihad taraftarıyla tartışma yaşayan Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında bulunan kırbaçla karşılık verdi.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihad'ı 4-1 mağlup eden Al Hilal, şampiyon olurken, sahadan mağlubiyet ile ayrılan Al Ittihadlı Hamdallah, bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.

Aldığı kırbaç darbesiyle çılgına dönen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından zar zor sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi.

 

Etiketler suudi arabistan kırbaç futbolcuya kırbaç
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