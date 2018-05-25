Talisca için dev kulüpler sırada !

Brezilyalı yıldızdan mutlak bir kazanım elde etmeyi planlayan Fikret Orman ise topu Umut Güner ve Ali Naibi’ye bıraktı. İkili bir yandan M.United, diğer yandan Liverpool ve Benfica ile Roma ile kıyasıya pazarlıklar devam ediyor.

4 kulübün de Talisca için Beşiktaş’a değişik teklifleri var…

Benfica’nın teklifi; Rafa Silva veya Seferovic’i bonservisi ile ya da Joao Carvalho’yu kiralık olarak verelim.

Beşiktaş’ın istediği; Raul Jimenez’i verin. Üzerine biz de 5 milyon euro ödeyelim.

M.United’ın teklifi; Marcos Rojo’yu verelim ama üzerine sizin de ödeme yapmanız gerekiyor. 7-10 milyon euro konuşulan rakamlar.

Beşiktaş’ın istediği; Darmian’ı verin. Rojo’yu da 2 sezonluğuna kiralayın. 5 milyon euro’luk ödeme yapalım.

Liverpool’un teklifi; Sturridge için anlaşma yapabiliriz. Markovic’i de size bonservisi ile göndeririz. 10 milyon euro’luk bir ödeme yaparsanız.

Beşiktaş’ın istediği; Grujic veya Llallana’dan birisi ile Sturridge olursa bir anlaşa olur. Lallana ve Sturridge için 10 milyon euro’ya çıkabiliriz.

Roma’nın teklifi; Gerson ve Karsdrop’u bir hatta iki yıllığına kiralık gönderelim.

Beşiktaş’ın istediği; Gerson’u bonservisi ile verin, Karsdrop’u kiralayalım.

Beşiktaş’ın önceliği ise Talisca’dan nakit para kazanmak. Bu yüzden Roma, Liverpool ve M.United ile öncelikle “21 milyon euro’yu hesabımıza geçin. Biz Benfica’ya ödeyelim. Sonra da üzerine pazarlık yapalım. 40 milyon euro ödemek zorunda kalmayın” mesajları gidiyor.

TALISCA’YA 21 MİLYON EURO ÖDENME FİKRİ ÖNE ÇIKTI

Talisca için pek çok üst düzey takımın devreye girmesi Beşiktaş yönetimini 21 milyon euro ödemeye ikna etmeye başladı… Fikret Orman’ın Benfica’nın serbest kalma maddesi olarak 40 milyon euro belirlemesini ve yapılan teklifler karşısında adeta geri adım atmamasından etkilendi. Kendilerinin de Talisca’yı 21 milyon euro’ya alıp transfer dönemi bitmeden 30-35 milyon euro’ya satabilme fikrine kendini inandırmaya başladı.