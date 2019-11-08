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  5. 08 Kasım 2019 21:16

Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor

TFF 1. Lig'de 11. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor
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Adana Demirspor 2 - 3 Eskişehirspor

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Baran Eraslan, Bersan Duran

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Vedat Bora, Orhan Taşdelen, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 35 Carayol), Sinan Kurt (Dk. 65 Kosecki), Stokes, Levent Ayçiçek (Dk. 51 Samed Ali Kaya), Rassoul
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sissoko, Mevlüt Çelik (Dk. 63 Sezgin Coşkun), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Milinkovic (Dk. 82 İbrahim Halil Öner), Issah, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 63 Alperen Kocabaş), Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Goller: Dk. 6 Sekidika, Dk. 48 Sissoko, Dk. 62 Milinkovic (Eskişehirspor), Dk. 8 Mevlüt Çelik (Kendi kalesine), Dk. 51 Stokes (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 73 Kosecki (Adana Demirspor)

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