belli oldu

TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu'ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Altınordu'ya 6-3 yenilen Eskişehirspor, 2020-2021 sezonunda bitime 6 hafta kala ligden düştü.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamıştı. Eskişehirspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.



Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştü. 2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti.

Daha önce 1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1. Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.