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  5. 04 Kasım 2019 21:12

Bursaspor 0 - 0 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor ile Balıkesirspor 0-0 berabere kaldı.

Bursaspor 0 - 0 Balıkesirspor
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Bursaspor 0 - 0 Balıkesirspor

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Anıl Karaer, Diarra, Latovlevici (Dk. 74 Onur Atasayar), Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan (Dk. 85 Ramazan Keskin), Burak Kapacak, Recep Aydın (Dk. 68 Seleznov), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Mrsic, İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 86 Batuhan İşçiler), Malle (Dk. 58 Otoo), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 69 Abdülkadir Kayalı)

Sarı kartlar: Dk. 40 Emirhan Aydoğan, Dk. 42 Aykut Akgün, Dk. 65 Özer Hurmacı, Dk. 70 Shehu (Bursaspor), Dk. 56 Ali Tandoğan (Teknik direktör), Dk. 58 Malle, Dk. 84 Mrsic (Balıkesirspor)

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