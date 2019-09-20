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  5. 20 Eylül 2019 21:31

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 1 Adanaspor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 1 Adanaspor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 1 Adanaspor

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 45+3 Murat Uçar), Gökhan Kardeş (Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin), Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Rashad Muhammed, Obertan, Hamroun, Pote
Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Diniz, Enes Yasin Akyol, Hakan Barış (Dk. 63 Utku Şen), Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Eren Keleş), Roni (Dk. 71 Arabidze), Furkan Özçal, Eze

Goller: Dk. 15 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 41 Pote, Dk. 48 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Eze, Dk. 23 Roni, Dk. 52 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 62 Hakan Barış, Dk. 81 Bagayoko, Dk. 90+4 Diniz (Adanaspor), Dk. 23 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 68 Sehic, Dk 90+4 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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Adanaspor , Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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