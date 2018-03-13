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  5. 13 Mart 2018 11:27

Sahaya atlayıp altınordu futbolcularına saldırdılar !

Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan maçta ev sahibi ekibin taraftarları, bir anda sahaya atlayarak rakip futbolculara saldırmak istedi.

Sahaya atlayıp altınordu futbolcularına saldırdılar !
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Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yendi. Maçta dakikalar 84'ü gösterirken iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

Futbolcular arasındaki sert tartışma arbedeye dönüşürken, Eskişehirsporlu taraftarların bir kısmı sahaya indi. Sahaya giren taraftarlar Altınordulu futbolcuların üzerine yürürken, Eskişehir futbolcuları 2-3 dakika duran maçta kendi taraftarlarını zor sakinleştirdi. Altınordulu futbolculara saldıran Eskişehirli taraftarlardan biri Altınordulu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. Eskişehirspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan tarafından engellenen taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin gelmesiyle sahanın dışına çıkartıldı.

Sahaya giren diğer taraftarlar da Altınordulu oyunculara saldırma teşebbüsünde bulunurken, Eskişehirsporlu oyuncular tarafından engellendi.

Maç sırasında şok ! Kalp krizi geçirdi...Maç sırasında şok ! Kalp krizi geçirdi...

 

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