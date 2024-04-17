TFF Başkanlığı için ilk aday belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde ilk aday Servet Yardımcı oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleşecek seçimleri için tarihi öne çekip çekmeyeceği tartışmaları sürerken, başkan adayları da merak konusu oldu. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, adaylığı konusunda henüz net bir açıklama yapmamışken, başkanlık için ilk aday belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Servet Yardımcı başkanlık seçimlerinde aday olacak. Haberin detaylarında ise Cemil Kazancı'nın TFF Yönetim Kurulu'nda 'Başkanvekili' olarak Yardımcı'nın listesinde yer alabileceği belirtiliyor.

Servet Yardımcı kimdir ?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 yılında doğdu. Türk armatör ve spor yöneticisi. UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski geçici Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı.

Türk armatör ve spor yöneticisi Servet Yardımcı, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Yardımcı, aynı zamanda başarılı bir spor yöneticisi olarak dikkat çekiyor. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Yardımcı, sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Ayrıca, spor yönetiminde de aktif rol alıyor ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekili olarak görev yapıyor.

Yardımcı, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir. Yardımcı, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yardımcı'nın kardeşi eski Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekili ve Millî Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı'dır.