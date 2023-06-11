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TFF'den VAR için bir ilk olan karar

TFF'den VAR için bir ilk olan karar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR sisteminin 2. ve 3. lig play-off müsabakalarında kullanılacağını açıkladı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.

TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:

1. Grup

12 Haziran Pazartesi:

19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)

2. Grup

13 Haziran Salı:

19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)

3. Grup

14 Haziran Çarşamba:

19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)

TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Etiketler var video hakem video hakem uygulaması tff karar
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