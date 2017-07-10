Tolgay Arslan'a İtalya'dan dev talip

Daha önce kadrosuna Andrea Conti, Franck Kessie, Mateo Musacchio, Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Fabio Borini ve Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katan Milan, Biglia için de 15 milyon euro bonservis karşılığında Lazio ile el sıkıştı.

İtalyan gazeteci Gianlico Dimarzio'nun haberine göre Lazio, Biglia'nın boşluğunu Beşiktaşlı yıldızla dolduracak. İtalyan ekibinin Tolgay için 5 milyon euroluk teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ancak siyah-beyazlıların 10 milyon eurodan aşağı gelen tekliflere hayır dediği belirtildi.

1990 doğumlu olan Tolgay Arslan futbola Almanya'da Dortmund'un alt yapısında başladı. 2009'da Hamburg'a transfer olan Tolgay burada 10 numara pozisyonunda başarılı performans gösterdi. 2010-110 sezonunda Bundesliga 2 ekiblerinden Aachen'e kiralanan Tolgay burada 31 maçta 6 gol 4 asistle tekrar parladı ve 2012'de Borussia Mönchengladbah'ın yolunu tuttu. Başarılı futbolcu. 600 bin euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan başarılı futbolcu 2015'ten bu yana siyah-beyazlı formayı giyiyor.