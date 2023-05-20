Trabzonspor, Maxi Gomez’in fiyatını belirledi

Trabzonspor, golcü futbolcu Maxi Gomez’i 4 milyon Euro bedelin altında satmayı düşünmüyor.

Trabzonspor’un sezon başında İspanyol ekibi Valencia’dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Bunun yanı sıra bordo mavili ekip takımda yüksek kazanan (1 milyon 750 bin euro) isimlerden biri olan futbolcunun yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Bu kapsamda bordo mavili ekip, futbolcunun bonservis bedelini belirledi. Trabzonspor, 4 milyon Euro bedelin altında Gomez’i satmayı düşünmüyor.

ESKİ TAKIMI İSTİYOR

Öte yandan Gomez’i Valencia’dan önce formasını giydiği Celta Vigo takımı transfer etmek istiyor.

GOMEZ'İN PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Gomez, 36 maçta 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.