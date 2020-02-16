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  4. 16 Şubat 2020 17:04

Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı!

Trabzonspor'un hücum hattının önemli isimlerinden Anthony Nwakaeme, Sivasspor maçına devam edemedi.

Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı!
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Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Trabzonspor'a kötü bir haber geldi. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Nwakaeme maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bordo-mavili takımın önemli isimlerinden Anthony Nwakaeme, Sivasspor maçında sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yedek kulübesine oyuna devam edemeyeceğini bildiren Nwakaeme, 35. dakikada kenara geldi.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin oyundan çıkmasının ardından Hüseyin Çimşir, Abdülkadir Parmak'a görev verdi.

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