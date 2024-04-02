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Trabzonspor'dan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusuna suç duyurusu

Trabzonspor'dan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusuna suç duyurusu
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Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe maçının ardından meydana gelen olaylarla ilgili 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

Trabzonspor Kulübü adına açıklama yapan kulüp Genel Sekreteri Av. Kemal Ertürk, şu ifadeleri kullandı:

“Kulübümüzün 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı müsabaka sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, yazılı ve görsel medya üzerinden kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun paylaşımlarda bulunan 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kulübümüz aleyhine asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Etiketler Trabzonspor Fenerbahçe suç duyurusu
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