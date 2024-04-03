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Trabzonspor'dan Fenerbahçe protestosu

Trabzonspor'dan Fenerbahçe protestosu
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe maçındaki olayları protesto etmek için bir dakika boyunca topa dokunmayarak tepkisini gösterdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede çıkan olayları protesto etmek için Konyaspor maçının ilk dakikasında kendi yarı sahasında bir araya gelerek topa dokunmadı.

Trabzonspor yedek kulübesinin de dahil olduğu protesto anında Konyasporlu futbolcular kendi yarısında top çevirdi.

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor protesto
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