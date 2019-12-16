Trabzonsporlu futbolculardan Konyaspor maçı sonrası açıklama

Trabzonspor - Denizlispor maçının ardından Filip Novak ve John Obi Mikel yayıncı kuruluşa röpörtaj verdi. İşte o açıklamalar...

FİLİP NOVAK: MAÇTAN ÖNCE MUTLUYDUM AMA...

Mücadelede birçok pozisyon bulduklarını söyleyen Çek oyuncu, "Maçtan önce gerçekten çok mutluydum formama kavuştuğum için. Maçtan sonra da elbette çok üzgünüm. Çok fazla şansımız vardı ceza sahası içinde, çok fazla pozisyon ürettik ama maalesef bunları değerlendiremedik. İç sahada böyle bir yenilgi almamamız gerekiyordu. İç sahada daha fazla gol atmalıydık. Üzgünüz." diye konuştu.

OBİ MİKEL: TAM ANLAYAMADIĞIM BİR POZİSYONDA...

Maç boyunca kontrolü ellerinde tuttuklarını söyleyen Mikel, "Maçı kontrol eden, domine eden taraf bizdik. Benim de tam anlayamadığım bir pozisyon sonrası rakip santrfor boş kaldı ve bir orta bir şutla gol yedik. Berabere olunca daha fazla öne çıkmak zorundaydık. Bir zaafiyet anında rakip golü attı. Maalesef, futbolun içinde olan şeyler bunlar." ifadelerini kullandı.

