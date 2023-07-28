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Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic ameliyat oldu

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic ameliyat oldu
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Trabzonspor’da ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic ameliyat oldu.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic'in ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Slovenya kampında sakatlanan futbolcunun ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Etiketler Trabzonspor Mislav Orsic trabzonspor ameliyat
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