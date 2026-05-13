Torreira’ya yumruk atan saldırgan için karar verildi

İstanbul Beyoğlu’nda bir alışveriş merkezinde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheli sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde tatsız bir olay yaşadı. Yıldız futbolcu, henüz bilinmeyen bir nedenle Y.Y. adlı şahsın fiziki saldırısına maruz kaldı.

Y.Y. isimli şahıs Torreira’ya yumruk atarak saldırdı. Şans eseri saldırıyı hafif sıyrıklarla atlatan Torreira’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İHA