Türk hakemlere şike suçlaması: 3 kez penaltı verildi

Antalya'da oynanan Rapid Wien - Slovacko hazırlık maçında Türk hakemler şike yapmakla suçlandı.

Avusturya takımı Rapid Wien ile Çek ekibi Slovacko arasında 18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçında şike yapıldığı öne sürüldü.

Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, hazırlık maçında Slovacko'yu 2-1 mağlup etti ve maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı.

2.6 MİLYON TL'LİK YASA DIŞI BAHİS

İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar öne sürüldü. Haberin ayrıntısında, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin Euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi.

'YAN HAKEM CEP TELEFONUNA BAKTI'

Mücadelede yardımcı hakemin sürekli olarak cep telefonuna bakmasının şüphe uyandırdığı ayrıca 89. dakikada verilen penaltının da 'basit' olduğu kaydedildi.