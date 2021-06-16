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Türkiye-Galler maçı sonrası ortalık karıştı

Türkiye-Galler maçı sonrası ortalık karıştı

A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçı olan Galler mücadelesi sonrasında saha içinde karışıklık yaşandı.

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı kaşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin son anlarında sahada tansiyon bir anda yükseldi. 90. dakikada Galler ceza alanında yaşanan bir pozisyonun ardından Burak Yılmaz ile Galler'li futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra diğer futbolcuların da dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, maçın hakemi Artur Dias, olaya karışan Burak Yılmaz, Chris Mepham ve Ben Davies'e sarı kart gösterdi.

Etiketler türkiye galler maç burak yılmaz
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