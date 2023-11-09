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Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma
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Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ortaya atılan iddialar sonrası soruşturma başlatıldı.

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor Kulübü hakkında bir olayı gündemine taşımış ve spor kamuoyunda gündem olmuştu. Tuzlaspor gündeme, hem geçtiğimiz yıl hem de bu sene Passolig'dee,17 bin TL, 21 bin TL, 35 bin TL ve 50 bin TL gibi rakamlara bilet sattığı ve biletlerin çoğunun satılmış görülmesine rağmen tribünlerin bomboş görünmesiyle gelmişti.

Ağırel yazısında bu durumu hatırlatarak, aynısının Erzurumspor maçında da yaşandığını ortaya çıkarmıştı. Ağırel, Trendyol 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'la ilgili iddialarına devam etmiş, Tuzlaspor Başkanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatmıştı.

Savcılık tarafından bilgi aktarımı için çağrıldığını duyuran Ağırel sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Salı günü HalkTV'de ‘Kayda Geçsin’ programında Tuzlaspor ile ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı. Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim. Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine...”

 

Etiketler tuzlaspor soruşturma bilet fashiş bilet bahis kara para
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