Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu
FIFA, Arjantin-Fransa arasında oynanacak olan Dünya Kupası finalini Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceğini açıkladı.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan Marciniak düdük çalacak.
Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise ABD'den İsmail Elfath olacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol