FIFA'dan tarihi karar: Dünya Kupası'nda yeni düzenleme

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni sisteme geçileceği açıklandı.

FIFA Dünya Kupası'nın 2026 yılında gerçekleştirilecek organizasyonunun 48 takımla yapılacağının açıklanmasının ardından bir karar daha alındı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2025 yılından itibaren 32 takımın mücadele edeceği duyuruldu.

Bugün yapılan açıklamaya göre 2021 ile 2024 yılları arasındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonları, katsayı sıralamasına göre 8 Avrupa takımı, Asya kıtasından 4 takım, Afrika kıtasından 4 takım, Güney Amerika kıtasından 6 takım, Avustralya'dan 1 takım, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım ve ev sahibi ülkenin takımı katılacak.

DÜNYA KUPASI'NIN DA FORMATI DEĞİŞMİŞTİ

2026 Dünya Kupası'nda 16'sı Avrupa'dan olmak üzere 48 takım yer alacak. Bu takımlar dörtlü gruplar halinde 12 grupta mücadele edecek.

Her grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi üçüncü olan sekiz takım son 32 takım arasına adını yazdıracak. 39 gün boyunca sürecek olan turnuvada 104 maç oynanacak.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.