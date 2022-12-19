İşte Dünya Kupası'ndaki takımların resmi sıralaması
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup eden Arjantin, şampiyon olurken takım sıralamaları belli oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup eden Arjantin, şampiyon olurken Milli Takım sıralaması da belli oldu.
Dünya Kupası'ndaki takımların resmi sıralaması
1 Arjantin
2 Fransa
3 Hırvatistan
4 Fas
5 Hollanda
6 İngiltere
7 Brezilya
8 Portekiz
9 Japonya
10 Senegal
11 Avustralya
12 İsviçre
13 İspanya
14 ABD
15 Polonya
16 Güney Kore
17 Almanya
18 Ekvador
19 Kamerun
20 Uruguay
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