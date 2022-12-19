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İşte Dünya Kupası'ndaki takımların resmi sıralaması

İşte Dünya Kupası'ndaki takımların resmi sıralaması
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup eden Arjantin, şampiyon olurken takım sıralamaları belli oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda 4-2 mağlup eden Arjantin, şampiyon olurken Milli Takım sıralaması da belli oldu.

Dünya Kupası'ndaki takımların resmi sıralaması

1 Arjantin

2 Fransa

 3 Hırvatistan

4 Fas

5 Hollanda

6 İngiltere

 7 Brezilya

8 Portekiz

9 Japonya

10 Senegal

 11 Avustralya

12 İsviçre

13 İspanya

14 ABD

15 Polonya

16 Güney Kore

17 Almanya

18 Ekvador

19 Kamerun

20 Uruguay

Etiketler dünya kupası resmi sonuç
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