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Olympiakos - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Olympiakos - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile eşleşti. Peki Olympiakos - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde zorlu Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak.

3 EKSİK

İsmail Kartal'ın ekibinde 3 eksik var. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek.

Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür ise UEFA listesinde yer almıyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE'DE KART SINIRINDA OLAN İSİMLER

Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart cezası sınırında.

Olympiakos kendi liginde son olarak Lamia'yı 5-1 yendi.

OLYMPIAKOS'TA 6 İSİM KART SINIRINDA

Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında.

Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak.

Eşleşmenin kazananı, final için Aston Villa - Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.

Etiketler Fenerbahçe UEFA Avrupa konferans Fenerbahçe
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