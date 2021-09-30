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Fenerbahçe'de Olympiakos maçına saatler kala Mesut Özil depremi

Fenerbahçe'de Olympiakos maçına saatler kala Mesut Özil depremi

Mesut Özil gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak.

Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak olan Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Mesut Özil'den kötü haber geldi.

Özil, gribal enfeksiyon nedeniyle bu akşam oynanacak Olympiakos maçında yer almayacak. 

İlk maçta Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki mücadele saat 19.45'te başlayacak mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

TRT

Etiketler Fenerbahçe mesut özil fenerbahçe kadro maç kadrosu grip
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