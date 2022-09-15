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Sivasspor, Cluj'ü deplasmanda yendi

Sivasspor, Cluj'ü deplasmanda yendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Cluj'ü 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Rumen ekibi CFR Cluj ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geldi. Doktor Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor, mücadele öncesi formaların bulunduğu sandık havalimanında kaybolduğu için Cluj'un sağladığı beyaz formalarla sahaya çıktı.

Temsilcimize galibiyeti getiren golü 28. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti.

Sivasspor, Avrupa'da 6 maç aradan sonra kazandı ve gruptaki puanını 4'e yükseltti. Cluj ise Avrupa'da 10 maç aranın ardından yenildi ve 1 puanda kaldı.

Temsilcimiz, bir sonraki maçında FC Ballkani'yi ağırlayacak. Cluj ise Slavia Prag deplasmanına gidecek.

Etiketler sivasspor uefa konferans ligi
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