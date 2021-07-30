UEFA değişikliğe gitti: Galatasaray ve Fenerbahçe rakip olabilirler

UEFA, eşleşme turlarında kural değişikliğine gitti. Yeni kurala göre Galatasaray tur atlaması durumunda Fenerbahçe ile rakip olabilecek.

UEFA, Avrupa Ligi eşleşme kurallarında değişime gitti. Sosyal medyada gündem olan bu konu taraftarlar tarafından tepki ile karşılandı. UEFA'nın sık sık değişime gitmesinden rahatsız olan futbol severler, aynı ülke takımlarının grup aşamasından önce karşılaşmasına tepki gösterdi.

RAKİP OLABİLECEKLER

Yapılan açıklamaya göre aynı ülke takımları rakip olabilecek. Buna göre Galatasaray'ın tur atlaması durumunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe ile eşleşebilir. Bu eşleşmelerden 1 takımın gruplara kalması futbol severler tarafından eleştirildi. Ülkenin temsil edileceği takım sayısında azalmanın meydana gelmesi tepkilere yol açtı. Olası bir eşleşmede 1 Türk takımı UEFA'ya veda edecek.