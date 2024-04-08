UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması: Cezasında indirime gidildi

UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasının bir maçını 2 yıl erteleyerek cezanın 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.

UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin euro para cezası onandı.

Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında Olympiakos 11 Nisan Perşembe günü evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.