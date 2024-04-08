UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması: Cezasında indirime gidildi
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UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasının bir maçını 2 yıl erteleyerek cezanın 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.
UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin euro para cezası onandı.
Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında Olympiakos 11 Nisan Perşembe günü evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
NE OLMUŞTU?
UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.
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