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UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması: Cezasında indirime gidildi

UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması: Cezasında indirime gidildi
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UEFA, Fenerbahçe'nin aldığı 3 maçlık deplasmana taraftar götürmeme cezasının bir maçını 2 yıl erteleyerek cezanın 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.

UEFA Temyiz Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin 2 maçlık bilet satışından men ve 80 bin euro para cezası onandı.

Sarı-lacivertlilerin bir maçlık cezasının ise 2 yıl boyunca ertelenmesi kararlaştırıldı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında Olympiakos 11 Nisan Perşembe günü evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Union Saint-Gilloise maçında "nesne fırlatılması, havai fişek yakılması, zarar veren eylemler ve kalabalığın rahatsız edilmesi" gerekçeleriyle Fenerbahçe'ye ceza vermişti.

Etiketler ceza UEFA indirim
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