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VAR kayıtlarında tartışma yaratan Whatsapp sesiyle ilgili açıklama!

VAR kayıtlarında tartışma yaratan Whatsapp sesiyle ilgili açıklama!
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı pozisyonuyla ilgili yayınlanan VAR kayıtlarının etkisi devam ediyor.

Futbol dünyası dün TFF'nin yayıncı kuruluş ile tartışmalı hakem hatalarının olduğu 2 maç ile ilgili VAR kayıtlarının yayınlanmasıyla sarsıldı. Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasındaki ev sahibi ekibin golünün iptal edilmesi ve Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesindeki Nkoudou'ya verilen sarı kart pozisyonu ile ilgili kayıtlar, gündeme bomba gibi düştü. 

Whatsapp bildirim sesi gündem oldu

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının tartışmalı pozisyonuyla ilgili yayınlanan VAR kayıtlarında tartışma yaratan bir konu daha ortaya çıktı. VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan Whatsapp bildirim sesinin gelmesi dikkat çekti. 

Paylaşılan VAR kayıtları videosunun 62. saniyesinde net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı. 

VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğu belirtildi. Sosyal medyada, maç sırasında WhatsApp'ın açık olması ise tartışma yarattı.

Yayıncı kuruluştan açıklama

Yaşanan bu tartışmaların ardından yayıncı kuruluş canlı yayında açıklama yaptı ve Whatsapp sesinin kendilerinden kaynakladığını duyurdu. 

Fanatik

Etiketler whatsapp var kayıt
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