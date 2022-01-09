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Volkan Demirel hakeme patladı: ''O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın''

Volkan Demirel hakeme patladı: ''O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın''

Gaziantep'e 3-1 yenilen Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonrası hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü. Demirel, ''Zorbay hocama teklif yapıyorum. O pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Değilse ben hocalığı bırakacağım'' dedi.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK maçından sonra TFF'ye ateş açtı. Antep'e 3-1 kaybeden Karagümrük, maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki yağdırdı. Karagümrük maçın ardından, "Allah karışana kadar hırsızlar mutludur" paylaşımı yaptı.

"TEKLİF EDİYORUM"
Volkan Demirel de karşılaşmanın ardından Zorbay Küçük'e yüklendi. Demirel, "Zorbay hocama teklifte bulunuyorum. Eğer o pozisyon penaltıysa hakemliği bıraksın. Penaltı değilse ben hocalığı bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Etiketler volkan demirel karagümrük hakem zorbay küçük penaltı
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