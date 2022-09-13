Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra boşta kalan Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta yalnızca bir puan alabilen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırmayı düşünen Atakaş Hatayspor, gündemine Volkan Demirel'i aldı. Taraflar, bugün bir görüşme gerçekleştirecek.

Geçen sezonun sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük'ten ayrılan Volkan Demirel'in adı, 1. Lig'den Göztepe ile de anılıyor.