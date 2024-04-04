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Yılmaz Vural'ın takımı Menemen FK, 5’te 5 yaptı

Yılmaz Vural'ın takımı Menemen FK, 5’te 5 yaptı
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Yılmaz Vural'ın takımı Menemen FK, son 5 maçını kazanarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bir galibiyet serisi yakaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki 33. hafta mücadelesinde Düzcespor’la karşı karşıya gelen Menemen FK, rakibini 5-2 mağlup etti. Bu müsabakayla birlikte yükselişini sürdüren sarı-lacivertli ekip, ligde arka arkaya oynadığı Iğdır FK, Somaspor, Denizlispor, Sarıyer ve Düzcespor müsabakalarını kazanarak 5 maçlık galibiyet serisine imza attı. Son yenilgisini Şubat 2024’te oynanan Kastamonuspor deplasmanında alan Yılmaz Vural’ın, öğrencilerine rehavet uyarısı yaptığı ve önlerinde oynanmamış 5 maç olduğunu hatırlattığı öğrenildi.

MENEMEN FK, PLAY-OFF HATTINDAKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta arka arkaya aldığı başarılı sonuçlardan sonra puanını 57 yapan Menemen FK, 5. sıraya kadar yükseldi. Play-off dışındaki en yakın rakibi İskenderunspor’a da 7 puanlık bir fark atan sarı-lacivertliler, bitime 5 maç kala önemli bir avantaj yakaladı. Birçok kez play-off’tan üst liglere takım çıkaran Yılmaz Vural ve ekibi de ligi bitirebilecekleri en iyi yerde bitirmek istiyor.


Öte yandan Menemen FK, kalan 5 maçının 3’ünü deplasmanda, 2 karşılaşmayı da iç sahada oynayacak.

Etiketler yılmaz vural takım 5te 5
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