Yusuf Günay'dan Mert Hakan, Emre Kılınç ve Lemina açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, TRT Spor'un Instagram hesabının konuğu oldu.

Sivas'a gittikleri uçağın İngiltere'den gelmesi sebebiyle şüphelendiklerini ifade eden Günay, "8 Mart'ta Sivas'a maça gittik. Sabiha Gökçen'de bindik ve uçağın İngiltere'den geldiği söylendi orada şüphelendik zaten. Fatih hocam ile Abdurrahim Bey'de pozitif çıkınca, başkanımla test yaptırmak istedik. Bizde bir rahatsızlık yoktu ama yaptırmak istedik bizde de pozitif çıktı" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇININ OYNANMAMASINI İSTEDİK"

Beşiktaş maçının oynanmamasını istediklerini söyleyen Yusuf Günay, "Beşiktaş maçı öncesi seyircili oynama kararı vardı. Önlemleri almıştık. Sonra perşembe günü seyircisiz oynama kararı verildi. Biz de dedik ki koronavirüs bu kadar etkili hale geldi o zaman riske atmayıp maçı oynamayalım. 22 futbolcu olacak bine yakın kişi de içeride olacaktı. Biz bu maçın oynanmamasını istedik. İnsanlar bunu yanlış anladı, Galatasaray seyircisiz oynamaktan çekiniyor gibi... Biz İtalya gibi seyircisiz oynamak yerine ligi ertelenmesi istedik. O gün olan toplantıda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Orada zaten tedbiri almıştık" sözlerini kullandı.

"EKONOMİK OLARAK DERİNDEN ETKİLEYEN BİR SÜREÇ"

Bu süreçte yaşanacak ekonomik kaybı en aza indirmek için çalıştıklarını söyleyen deneyimli spor adamı, "Futbol kulüplerini ekonomik olarak çok derinden etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Her kulübün kendi imkanları farklı... Galatasaray olarak bu süreçte video konferans olarak toplantılar yapıyoruz. Kulüp için neler yapılır, nasıl en az zararla çıkarız diye her gün 3 saate yakın toplantı yapıyoruz. Bu süreç sonunda Galatasaray'ın yararına olan bir netice elde edeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın lehine sonuçlanacağını ümit ediyorum" sözlerini kullandı.

"HAZİRANDA BAŞLAYIP TEMMUZDA BİTİRECEĞİZ"

2019-2020 sezonunun sahada tamamlanacağını söyleyen Günay'ın diğer açıklamaları şu şekilde:

Liglerin iptal edilmesi söz konusu olmaz. Farklı bir pozisyonda olsak bile sahada tüketilen alın terine herkes saygılı olacak. Bu lig oynanacak bu lig bitecek. Bunun üstüne söylenen her şey sadece laftır. UEFA da liglerin tamamlanmasını istiyor. Spor Bakanlığımızın başkanlığında katıldığımız toplantıda 12 Haziran haftasında seyircisiz olarak liglerin başlayacağını tahmin ediyoruz. Bu durum pozitif olarak devam ederse Haziranda başlayıp, Temmuzda bitireceğiz.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI GALATASARAY"

Galatasaray bu ülkenin en büyük takımı, en başarılı takımı. Bu sene şampiyonluk yolunda en etkili takımı. Şampiyon olmak için 4 unsur yan yana olması lazım. 3 tane 'T' 1 tane 'Y' bunlardan birisi taraftar, ikincisi takım sahada olacak. Terinin son damlasına kadar mücadele verecek. Üçüncü ise teknik ekibimiz... Bunu konuşmaya bile gerek yok. Fatih Terim var, 8 şampiyonluğu var UEFA kupasını almış. Sonuncusu ise Yönetim...

Bunların hepsi olacak ve öyle kazanacaksın. Yönetim olarak mali ve idari başarımız oldu. Çok uyumlu bir yönetimimiz var. Çok çalışkan bir başkanımız var. Her an her saat Galatasaray sorunları ile uğraşan bir yönetimimiz var. Bu sene bu yolda Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır.

"FATİH TERİM'İN SAĞLIĞI YERİNDE"

TFF ligler başlamadan 3 hafta önce duyuru yapacak ve antrenmanlara öyle başlayacağız. Fatih Terim'in sağlığı gayet yerinde ve dinlenme fırsatı oldu. Hepimiz bu süreçte kendimizi yeniliyoruz.

Loca ve kombine sahiplerinden herhangi bir talep gelmediğini söyleyen Günay, "Loca ve kombine alınırken yapılan sözleşme var. Maçların seyircisiz oynanması halinde hak talep edilmeyeceği zaten alırken beyan edilmiş. Zaten herhangi bir başvuru da gelmedi. Seyircisiz oynanması durumunda kimseye bir hak gelmedi" dedi.

LEMİNA GELECEK SEZON GALATASARAY'DA OLACAK MI?

Selçuk İnan'ın Galatasaray'a hizmeti geçmiş bir kardeşimiz. Bizim de çok sevdiğimiz bir insan. Hem sporcu hem kişilik olarak efendi bir arkadaşımız. Onun devam edip etmemesi hakkında konuşmak için çok erken. Şampiyonluk yolunda bu tür konular bizim için ikinci plan oluyor. Lemina'yı taraftar kadar biz de seviyoruz. Hepsi sezon sonu belli olacak.

MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ GELECEK SEZON GALATASARAY'DA MI?

Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlere de değinen Günay, "Şampiyonluk şansı olan bir takımın oyuncuları hakkında spekülasyon yapmayı doğru bulmuyorum. Bu konu hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum. Şu an şampiyonluk mücadelesi veriyorlar konuşmak istemem" dedi.

Günay son olarak, "Galatasaray taraftarı gibi biz de futbolu çok özlüyoruz. Hepimiz aynı özlem içerisindeyiz. Biraz daha sabredelim. Bugünler geçtiğinde tekrar o eski coşkulu, heyecanlı günlere geleceğiz" sözlerini kullandı.