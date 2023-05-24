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  5. Fenerbahçe ile Sivasspor final için karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Sivasspor final için karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Sivasspor final için karşı karşıya: İlk 11'ler belli oldu
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Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kupanın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. 

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Charisis, Ulvestad, Saiz, Gradel, James

Etiketler Fenerbahçe Sivas Belediyespor ziraat türkiye kupası fenerbahçe
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