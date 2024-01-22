Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray Bandırmaspor'la, Fenerbahçe Gaziantep ile, Beşiktaş ise Antalyaspor'la eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can yaptığı açıklamada, ''Son 16 turuna gelene kadar fair play ile mücadele eden takımlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum. 24Erzincanspor, son 16 turuna alt liglerden tek takım olarak devam ediyor. O yüzden onları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

6-7-8 Şubat'ta oynanacak

TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, karşılaşmaların 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağını belirterek, kulüplere başarı dileğinde bulundu ve kura çekimine geçildi.

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe