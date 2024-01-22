  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte son 16 turu eşleşmeleri
Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray Bandırmaspor'la, Fenerbahçe Gaziantep ile, Beşiktaş ise Antalyaspor'la eşleşti. 

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

 TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can yaptığı açıklamada, ''Son 16 turuna gelene kadar fair play ile mücadele eden takımlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum. 24Erzincanspor, son 16 turuna alt liglerden tek takım olarak devam ediyor. O yüzden onları ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

6-7-8 Şubat'ta oynanacak

TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, karşılaşmaların 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağını belirterek, kulüplere başarı dileğinde bulundu ve kura çekimine geçildi.

İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük  - Samsunspor

MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

Etiketler ziraat türkiye kupası galatasaray beşiktaş fenerbahçe son 16 eşleşme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafize Gaye Erkan hakkında yeni iddia: ABD'ye ne için gitti? Hafize Gaye Erkan hakkında yeni iddia: ABD'ye ne için gitti? Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı Nusret, restoranında kesilen adisyonu paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı Nusret, restoranında kesilen adisyonu paylaştı! Görenlerin ağzı açık kaldı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Hafize Gaye Erkan yorumu: ''Bal gibi biliyoruz...'' Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Hafize Gaye Erkan yorumu: ''Bal gibi biliyoruz...'' Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte kalp sağlığı için altın öneriler Her 3 dakikada 1 kişi kalbine yeniliyor! İşte kalp sağlığı için altın öneriler Hava buz kesecek! Kar, sağanak ve fırtına geliyor Hava buz kesecek! Kar, sağanak ve fırtına geliyor İstanbul'da korkutan patlamalar İstanbul'da korkutan patlamalar Fatih Terim ''sevinçten'' yanındakileri tartakladı Fatih Terim ''sevinçten'' yanındakileri tartakladı Maç bitti, ortalık karıştı! Bülent Uygun ile Sumudica birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Bülent Uygun ile Sumudica birbirine girdi Hakarete hapis yolu açılıyor! Uzlaşma kaldırılacak Hakarete hapis yolu açılıyor! Uzlaşma kaldırılacak