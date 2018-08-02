Galatasaray'da stoper arayışı sürüyor

Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık'ın hataları teknik heyeti korkuturken gündeme yeni biri isim alındı.

Maicon ve Serdar Aziz'in affedilmez hataları, Ahmet Çalık'ın güven vermemesi üzerine arayışlar başlarken Manchester City'nin Jason Denayer için 10 milyon Euro'da diretmesi, Höwedes'in Lokomotif Moskova'yı tercih etmesi Galatasaray'ı zor durumda bıraktı.

Mutlaka stoper almak isteyen Galatasaray son olarak Valencia'dan Ezequiel Garay'ı gündemine aldı.Paulista, Diakhaby ve Murillo'nun arkasında dördüncü isim durumuna düşen Arjantinli stoperin kiralanması için menajer Jorge Mendes'le temas kuruldu.

31 yaşındaki Garay'ın gelmeyi kabul etmesi durumunda Valencia'ya kiralama teklifi yapılması planlanıyor. Newells Old Boys, Santander, Real Madrid, Benfica, Zenit ve Valencia formaları giyen tecrübeli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakabileceği belirtiliyor.