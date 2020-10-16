İngiltere ligini izleyemeyen Digitürk müşterisi ne yapacak?

Digiturk'ten Sporun Yıldızı paketini satın alan kullanıcılar hayal kırıklığı yaşıyor. Paket sahipleri iki ay içinde NBA maçları ve İngiltere Premier Ligi'nin paketten çıkması üzerine hayal kırıklığına uğradı. Digitürk'ün sahibi beIN grubu ile Türkiye'de İngiltere Premier Ligi ve NBA TV'nin yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grup'un anlaşamaması sonucu iki içerik de paketten çıktı.

Sözcü gazetesinin haberine göre sporun Yıldızı paketinin ücreti ise her yıl artmaya devam ediyor. 2017 yılında 99 TL olan paket ücreti, 2018 yılında 119 TL'ye, 2019 yılında 129 TL'ye yükselirken bu sene ise paket için sporseverler 139 TL ödüyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşların paketten cayma ve fesih hakları olduğunu söylüyor. Ağaoğlu, “Tüketici Kanunu’nun 13. maddesine göre verilen hizmet ayıplı hale gelmiştir. Bu noktada pakete üye olanlara Tüketici Kanunu’nun 15. maddesine göre sözleşmeden cayma, fesih ya da indirim isteme hakkı doğmuştur.

Vatandaşlar bununla ilgili hizmet sunan firmaya yazılı olarak başvuruda bulunup indirim talep edebilecekleri gibi, Tüketici Kanunu’nun 52. maddesi olan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 22. maddesi, 2. fıkrasına dayanarak herhangi bir ceza ödemeden sözleşmeyi fesih hakları da mevcuttur” diye konuştu.

Digitürk yetkilileri ise son yıllarda Sporun Yıldızı paketlerine UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İtalyan ligi Serie A gibi içeriklerin eklendiğini belirtiyor. Alınan bilgilere göre son aylarda çıkan İngiltere ligi ve NBA yerine yeni bir içerik eklenmesi şimdilik beklenmiyor. Paket Türkiye Süper Ligi'ni de kapsıyor.

Digitürk yetkililerinden sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada, 2017-2020 yılları arasında paketlerine yüzde 40 zam yapıldığını Ağustos 2017-Ağustos 2020 arasındaki TÜFE artışının ise yüzde 51,55 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Fiyat politikamızın temel amacı, Digitürk üyelerinin, başta Süper Lig olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın en zengin spor içeriğini mümkün olan en uygun fiyatla izleyebilmesini sağlamak, sporu geniş kitlelere yayabilmektir” ifadesi kullanıldı.

MESSİ DE GİTTİ

Daha önce İspanyol Ligi La Liga'yı izlemek için paketi satın alan vatandaşlar da BEIN ile İspanyol yetkililerin anlaşamaması sonucu mağduriyet yaşamıştı. İspanya ligi daha sonra D-Smart tarafından yayınlanmaya başlamıştı.

2016’DA DIGITURK’Ü SATIN ALDILAR

Çukurova Grubu'nun borçlarına karşılık el konulduktan sonra TMSF tarafından yönetilen Digitürk kısa bir süre sonra (Ağustos 2016) Katarlı beIN Media Group'a satıldı. Grup 1 Ocak 2014 yılında kuruldu. Halihazırda 5 kıta, 43 ülke ve 7 farklı dilde yayın hizmeti veriyor. 2020 Dünya Kupası'nı da yayınlayacak olan grubun başkanı aynı zamanda Paris Saint Germain Kulübü'nün de sahibi olan Nasser Al-Khelaifi beIN Media’nın da Yönetim Kurulu Başkanı.