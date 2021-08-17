Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Giresunspor maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Marcao olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Marcao bu olaylar sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Marcao şu ifadeleri kullandı:

"Asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamamak, idari ve maddi cezalardan çok, bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşamak ve yaşatmak. Bu çok ağırıma gidiyor."

"Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve belki beni bu yüzden affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Çünkü, Galatasaray’ı ve bu kulübün taraftarını çok iyi tanıyorum."

"KEREM'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum."