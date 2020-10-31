Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

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Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.
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