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  3. 31 Ekim 2020 09:06

Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı
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Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, futbol takımının oyuncuları, teknik heyet, idari ve destek ekiplerine yapılan rutin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı, bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi.
 
 
 

Medipol Başakşehir , Bu başlık Galatasaraylıları kızdıracak , izolasyon , Kovid-19 , Koronavirüs testi
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