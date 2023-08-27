Messi'nin eşi az kalsın başkasını dudaklarından öpüyordu
Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo, maç bitimi sahaya indiğinde Alba’yı eşiyle karıştırdığı için az daha dudağından öpüyordu.
Amerika Birleşik Devletleri(ABD) MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, gündemden düşmüyor. Messi, bu kez eşi Antonella Roccuzzo'nun dalgınlığı yüzünden gündeme geldi.
Antonella Roccuzzo, maç bitimi sahaya inip kocasının yanına indi. Arjantinli yıldızın takım arkadaşı Jordi Alba'yı eşi zannederek dudağından öpmek isteyen Roccuzzo, durumun son anda farkına vardı.
Eşi olmadığını fark edince öpmeden Alba'ya sarılıp yanından uzaklaştı. Tribünden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan olay gündem oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol