  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Messi'nin eşi az kalsın başkasını dudaklarından öpüyordu

Messi'nin eşi az kalsın başkasını dudaklarından öpüyordu

Güncelleme:

Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo, maç bitimi sahaya indiğinde Alba’yı eşiyle karıştırdığı için az daha dudağından öpüyordu.

Amerika Birleşik Devletleri(ABD) MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, gündemden düşmüyor. Messi, bu kez eşi Antonella Roccuzzo'nun dalgınlığı yüzünden gündeme geldi.

Antonella Roccuzzo, maç bitimi sahaya inip kocasının yanına indi. Arjantinli yıldızın takım arkadaşı Jordi Alba'yı eşi zannederek dudağından öpmek isteyen Roccuzzo, durumun son anda farkına vardı.

Eşi olmadığını fark edince öpmeden Alba'ya sarılıp yanından uzaklaştı. Tribünden çekilen ve sosyal medyada paylaşılan olay gündem oldu.

 

 

Etiketler lionel messi messi'nin eşi skandal antonella roccuzzo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tesettürden vazgeçen ünlü isimden olay olan bakirelik açıklaması
İstanbullular dikkat: Bu yollar trafiğe kapatıldı
Robot Sophia'dan Mevzular Açık Mikrofon'da olay sözler
Muğla'da korkutan deprem
MasterChef All Star'da bir ilk! Altın Kaşık sahibini buldu
TBMM'deki SADAT teklifi kayıp
İstanbul'da yine silahlar konuştu! Yaralılar var!
Yeni haftanın hava durumu nasıl olacak ? Sıcak, yağmur, fırtına...
Servisteki hasarlı otomobil trafik cezası
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli büyük sürprizi açıkladı